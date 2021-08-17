На трассе в Бурятии перевернулся внедорожник с девушками

Одна из них погибла, еще трое травмированы





Еще одно смертельное ДТП произошло сегодня ночью в Бурятии. Как сообщили в Госавтоинспекции, на 301-м км автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита перевернулся внедорожник «Митсубиши Монтеро», которым управляла 20-летняя девушка без прав. Автомобиль ехал со стороны озера Сосновое в направлении села Сосново-Озерское.

В результате аварии водитель и еще три 20-летние пассажирки внедорожника получили травмы и были госпитализированы в Еравнинскую ЦРБ, одна из пассажирок позже скончалась.



