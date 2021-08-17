На трассе в Бурятии перевернулся внедорожник с девушками

Одна из них погибла, еще трое травмированы
Еще одно смертельное ДТП произошло сегодня ночью в Бурятии. Как сообщили в Госавтоинспекции, на 301-м км автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита перевернулся внедорожник «Митсубиши Монтеро», которым управляла 20-летняя девушка без прав. Автомобиль ехал со стороны озера Сосновое в направлении села Сосново-Озерское.
В результате аварии водитель и еще три 20-летние пассажирки внедорожника получили травмы и были госпитализированы в Еравнинскую ЦРБ, одна из пассажирок позже скончалась.
Напомним, поздним вечером 16 августа на автодороге «Улан-Удэ – Кяхта» в 50 км от села Хоронхой пьяный водитель автомобиля «Митсубиши Аутлэндер» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Марк 2», в которой ехала семья. В результате аварии травмы получили оба водителя и 4 пассажира «Тойоты» - 35-летняя женщина и три девочки 13, 9 и 3 лет. Позже 13-летняя девочка скончалась в больнице.
Фото: ГИБДД Бурятии
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