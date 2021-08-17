В Улан-Удэ задержали неудачливого грабителя

Горожанин пытался стащить у женщины кошелек, но у него ничего не вышло



Попытка грабежа произошла в поселке Загорск в Улан-Удэ. Как рассказали в Росгвардии Бурятии, женщина стояла на улице возле многоэтажного дома, когда почувствовала, как из ее пакета неизвестный пытается вытащить кошелек. Улан-удэнка резко дернула пакет, преступник испугался и убежал. Пострадавшая сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

Прибывшим на место росгвардейцам женщина описала приметы злоумышленника. В ходе отработки территории на соседней улице правоохранители заметили подходящего под описание мужчину. Подозреваемого задержали. Им оказался 45-летний горожанин. Мужчина пояснил, что его привлек кошелек, который лежал сверху на вещах в пакете. Сейчас со злоумышленником разбираются полицейские.



Фото: Росгвардия Бурятии Прибывшим на место росгвардейцам женщина описала приметы злоумышленника. В ходе отработки территории на соседней улице правоохранители заметили подходящего под описание мужчину. Подозреваемого задержали. Им оказался 45-летний горожанин. Мужчина пояснил, что его привлек кошелек, который лежал сверху на вещах в пакете. Сейчас со злоумышленником разбираются полицейские.Фото: Росгвардия Бурятии

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