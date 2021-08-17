В Улан-Удэ произошел пожар в поликлинике

Персонал и пациенты эвакуировались, никто не пострадал





Сегодня около полудня в поликлинике №1 в Улан-Удэ сработала пожарная сигнализация. Персонал учреждения начал эвакуацию пациентов. Прибывшие на место огнеборцы помогли оставшимся людям покинуть здание, после чего приступили к осмотру помещений. Всего было эвакуировано 170 человек, сообщили в МЧС Бурятии.

Возгорание было обнаружено в вентиляционной трубе, расположенной в перекрытии между вторым и третьим этажом. Спустя минуту очаг ликвидировали.В настоящий момент на месте происшествия работают дознаватели МЧС, которым предстоит выяснить причину пожара.Фото: МЧС Бурятии