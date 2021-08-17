Бывший чиновник мэрии Улан-Удэ ответит за канализацию

Константина Мошковского обвиняют в превышении полномочий



Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя администрации Улан-Удэ – председателя комитета городского хозяйства Константина Мошковского. Экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, 31 июля 2015 года между Комитетом городского хозяйства и подрядной организацией был заключен контракт на сумму более 40 млн. рублей на разработку проектно-сметной документации по реконструкции правобережных очистных сооружений городской канализации. Результаты выполненных работ до их приемки и оплаты подлежали обязательной федеральной экспертизе. Помимо этого предусматривалась комиссионная приемка проектно-сметной документации.



«В нарушение указанных норм и положений контракта, обвиняемый единолично без участия членов комиссии принял проектно-сметную документацию после ненадлежащей экспертизы, проведенной в местном экспертном учреждении, сотрудники которого не выявили недостатков. На основании подписанных чиновником актов подрядчику оплачены выполненные работы. Однако позднее, после начала строительства, выяснилось, что принятая обвиняемым проектно-сметная документация имела ряд существенных недостатков, устранение которых привело к дополнительным финансовым затратам и срыву сроков строительно-монтажных работ. До настоящего времени реконструируемый комплекс правобережных очистных сооружений городской канализации не введен в эксплуатацию», - рассказали в Следственном ведомстве.



Как сообщили в прокуратуре Бурятии, для устранения нарушений в проектно-сметной документации администрация Улан-Удэ была вынуждена заключить дополнительные соглашения о проведении работ на сумму более 5,9 млн. рублей, чем был причинен вред бюджету Улан-Удэ.



«Для возмещения вреда, причиненного преступлением, на недвижимость и автомашину обвиняемого общей стоимостью 11 млн. рублей наложен арест», - добавили в прокуратуре.



В настоящее время уголовное дело в отношении Константина Мошковского направлено в суд для рассмотрения по существу.



Напомним, первый аукцион на изготовление проектно-сметной документации (ПСД) на реконструкцию правобережных очистных Улан-Удэ прошел летом 2014 года. Стартовая цена контракта составляла 51 млн рублей, заказчиком выступал Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ. Победителем признали московское АО «Инжиниринговая компания «Оборудование водоснабжения и водоотведения». Компания уронила цену на 20% - до 41 млн рублей.



Однако через год КГХ расторг контракт с подрядчиком. Летом 2015 года на разработку ПСД объявили новый аукцион. Победителем стало московское АО «Фирма ОРГРЭС». Компания разработала проект за 42 млн, сдала работы в феврале 2017 года, а уже в марте 2018 года была признана банкротом.



В 2017 году генподрядчик - компания «Ротек» олигарха Виктора Вексельберга – приступил к реконструкции, при этом общая стоимость работ оценивалась в 2,7 млрд рублей. Однако спустя два года, в самый разгар работ, глава Бурятии Алексей Цыденов шокировал общественность неприятной новостью. Он заявил, что проект был разработан с серьёзными ошибками, главной из которых стало несоответствие результатов инженерных изысканий фактически выявленному грунту, что привело к невозможности строительства сооружения аэротенка и завершения технологической линии в целом. Как говорил тогда глава республики, устранение ошибок приведет к удорожанию объекта на миллиарды рублей и изменению сроков строительства.



Константин Мошковский возглавлял Комитет городского хозяйства с ноября 2014 года. В марте 2019 года он



Фото: russianstock.ru По данным следствия, 31 июля 2015 года между Комитетом городского хозяйства и подрядной организацией был заключен контракт на сумму более 40 млн. рублей на разработку проектно-сметной документации по реконструкции правобережных очистных сооружений городской канализации. Результаты выполненных работ до их приемки и оплаты подлежали обязательной федеральной экспертизе. Помимо этого предусматривалась комиссионная приемка проектно-сметной документации.«В нарушение указанных норм и положений контракта, обвиняемый единолично без участия членов комиссии принял проектно-сметную документацию после ненадлежащей экспертизы, проведенной в местном экспертном учреждении, сотрудники которого не выявили недостатков. На основании подписанных чиновником актов подрядчику оплачены выполненные работы. Однако позднее, после начала строительства, выяснилось, что принятая обвиняемым проектно-сметная документация имела ряд существенных недостатков, устранение которых привело к дополнительным финансовым затратам и срыву сроков строительно-монтажных работ. До настоящего времени реконструируемый комплекс правобережных очистных сооружений городской канализации не введен в эксплуатацию», - рассказали в Следственном ведомстве.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, для устранения нарушений в проектно-сметной документации администрация Улан-Удэ была вынуждена заключить дополнительные соглашения о проведении работ на сумму более 5,9 млн. рублей, чем был причинен вред бюджету Улан-Удэ.«Для возмещения вреда, причиненного преступлением, на недвижимость и автомашину обвиняемого общей стоимостью 11 млн. рублей наложен арест», - добавили в прокуратуре.В настоящее время уголовное дело в отношении Константина Мошковского направлено в суд для рассмотрения по существу.Напомним, первый аукцион на изготовление проектно-сметной документации (ПСД) на реконструкцию правобережных очистных Улан-Удэ прошел летом 2014 года. Стартовая цена контракта составляла 51 млн рублей, заказчиком выступал Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ. Победителем признали московское АО «Инжиниринговая компания «Оборудование водоснабжения и водоотведения». Компания уронила цену на 20% - до 41 млн рублей.Однако через год КГХ расторг контракт с подрядчиком. Летом 2015 года на разработку ПСД объявили новый аукцион. Победителем стало московское АО «Фирма ОРГРЭС». Компания разработала проект за 42 млн, сдала работы в феврале 2017 года, а уже в марте 2018 года была признана банкротом.В 2017 году генподрядчик - компания «Ротек» олигарха Виктора Вексельберга – приступил к реконструкции, при этом общая стоимость работ оценивалась в 2,7 млрд рублей. Однако спустя два года, в самый разгар работ, глава Бурятии Алексей Цыденов шокировал общественность неприятной новостью. Он заявил, что проект был разработан с серьёзными ошибками, главной из которых стало несоответствие результатов инженерных изысканий фактически выявленному грунту, что привело к невозможности строительства сооружения аэротенка и завершения технологической линии в целом. Как говорил тогда глава республики, устранение ошибок приведет к удорожанию объекта на миллиарды рублей и изменению сроков строительства.Константин Мошковский возглавлял Комитет городского хозяйства с ноября 2014 года. В марте 2019 года он уволился по собственному желанию. Отставке чиновника предшествовало неоднократное недовольство, которое новый градоначальник Игорь Шутенков высказывал в адрес одного из ключевых для города комитетов.Фото: russianstock.ru

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