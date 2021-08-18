На Озерном ГОКе в Бурятии 14 человек травмированы в результате ДТП с «Уралом»

Грузовик с людьми съехал в кювет





В Бурятии полицейские выясняют обстоятельства происшествия на территории Озерного ГОКа. Как сообщили в ГИБДД, по предварительным данным, около 19.30 17 августа водитель вахтового автомобиля «Урал», перевозивший рабочих по технологической дороге, вынужденно съехал в кювет. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 14 человек, погибших нет.

В пресс-службе Озерного ГОКа уточнили, что в результате происшествия 9 человек госпитализированы с травмами средней тяжести.«Всем пострадавшим была и будет оказана вся необходимая помощь. Тяжелых травм нет. Мы проведём внимательное расследование инцидента», - заверили на предприятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии