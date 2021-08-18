В Улан-Удэ ужесточили наказание пьющему водителю

Мужчина полгода проведет в колонии общего режима





Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционную жалобу прокуратуры на приговор в отношении жителя Улан-Удэ. В июне 2021 года мужчина был осужден за управление автомобилем в пьяном виде, при этом за его плечами уже были две судимости за аналогичные преступления. Районный суд приговорил горожанина к 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Прокуратура посчитала такой приговор слишком мягким и обжаловала его.

Верховный суд Бурятии согласился с доводами прокуратуры и ужесточил наказание пьющему водителю, заменив ему колонию-поселение на колонию общего режима.«Жалоба осужденного о смягчении приговора оставлена без удовлетворения. Виновный заключен под стражу в зале суда», - сообщили в надзорном ведомстве.Фото: «Номер один»