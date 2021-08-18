В Бурятии назвали предварительную причину ДТП на Озерном ГОКе

Происшествие взяла на контроль республиканская прокуратура
Отказ тормозов мог стать причиной ДТП с вахтовым автомобилем «Урал», случившегося вечером 17 августа на территории Озерного ГОКа. Об этом сообщили в ГИБДД Бурятии.
Напомним, грузовик, в котором находились 14 человек, при спуске с карьера съехал с дороги в кювет. В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в Еравнинскую ЦРБ госпитализировали водителя и 9 пассажиров автомобиля. Остальных после осмотра и оказания разовой помощи отпустили домой.
Прокуратура Бурятии уже взяла происшествие на контроль.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере пассажирских перевозок, охраны труда и безопасности дорожного движения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии, ГИБДД Бурятии
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