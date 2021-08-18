Жителя Бурятии едва не сожгли заживо в собственном гараже

Мужчина успел выбраться из горящего помещения





Ночью 11 августа в полицию поступило сообщение о возгорании гаража на ул. Морских пехотинцев в Северобайкальске. Прибывшие на место полицейские установили, что внутри охваченного огнем помещения находился 33-летний местный житель. Когда произошло возгорание, мужчина спал на диване в гараже. Проснувшись от дыма, он сумел выбраться и вызвал полицейских и пожарных.

Вернувшись поздним вечером, мужчина решил не идти домой пьяным, а переночевать на диване в гараже. Подозреваемый же, затаив обиду, взял из дома легко воспламеняющуюся жидкость и поджег гараж обидчика, не предполагая, что тот находится внутри помещения.





Как выяснилось, причиной пожара стал поджог. Вскоре правоохранители вышли на злоумышленника. Им оказался 31-летний ранее судимый знакомый едва не сгоревшего мужчины. Накануне вечером они распивали спиртное в компании знакомых и поругались.В результате возгорания повреждены стены и крыша строения. Предварительный ущерб составил 170 тысяч рублей. В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Бурятии.Фото: МВД Бурятии