В Бурятии задержали горе-угонщика

Злоумышленник проник в машину, но завести ее так и не смог





Утром 17 августа в полицию Иволгинского района обратился 62-летний местный житель с заявлением об угоне автомобиля. Мужчина рассказал, что оставил незапертую машину на ночь возле своего дома в ДНТ «Суранзана». Проснувшись утром, он не обнаружил транспорт на месте парковки. Пробежав несколько метров, мужчина заметил свое авто, в салоне которого находился неизвестный мужчина, и сообщил в полицию.

Сотрудники Госавтоинспекции выехали на место происшествия и обнаружили возле автомобиля заявителя и молодого человека, который попытался скрыться. Однако правоохранители смогли его задержать.Злоумышленником оказался 38-летний житель Улан-Удэ, который накануне гостил у родственников жены Иволгинском районе. В ходе распития алкоголя между ним и его супругой произошел конфликт. Чтобы успокоиться, мужчина вышел на воздух. Побродив в темноте по незнакомым улицам, он уснул в кустах. Проснувшись наутро, улан-удэнец увидел припаркованный возле чужого дома автомобиль и решил угнать его, чтобы добраться до дома. Дверь автомобиля была не заперта, ключей в зажигании не было. Толкнув авто с пригорка, мужчина откатил машину на ровную дорогу, попытался завести ее, но не смог. В это время его и обнаружил хозяин.Как сообщили в МВД Бурятии, по факту угона возбуждено уголовное дело. Автомобиль возвращен владельцу.Фото: МВД Бурятии