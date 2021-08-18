В Бурятии разыскивают пропавшего велосипедиста

Почти месяц назад парень уехал из дома и до сих пор не вернулся



МВД Бурятии разыскивает 23-летнего Виталия Потрепалова. 21 июля молодой человек выехал из дома в селе Иволгинск на велосипеде марки «Stels» чёрно-синего цвета и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: европейской внешности, на вид 25-30 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые.



Одет: кофта тёмно-синего цвета без капюшона, футболка серого цвета, тёмно-синие джинсы, черные резиновые тапочки.



При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-924-450-50-50, 8-914-389-76-80, 8-902-168-87-39, 8 (3012) 29-53-70 или 102 (112). Приметы: европейской внешности, на вид 25-30 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые.Одет: кофта тёмно-синего цвета без капюшона, футболка серого цвета, тёмно-синие джинсы, черные резиновые тапочки.При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-924-450-50-50, 8-914-389-76-80, 8-902-168-87-39, 8 (3012) 29-53-70 или 102 (112).

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