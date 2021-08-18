В Бурятии сожгли шиномонтажку

Строение выгорело на площади 15 кв.м





В ночь с 17 на 18 августа в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре на шиномонтажной станции в селе Иволгинск. Прибывшие на место происшествия огнеборцы ликвидировали открытое горение за 20 минут.

В результате пожара строение выгорело на площади 15 кв.м. как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, предположительно, причиной пожара стал поджог.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС