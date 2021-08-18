В Бурятии пожарный тушил возгорание из садового шланга

Огнеборец случайно оказался на месте происшествия и сразу пришел на помощь





Утром 18 августа в селе Тэгда Хоринского района загорелась веранда двухквартирного жилого дома. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в этот момент мимо проезжал работник пожарной охраны, который, увидев задымление, позвонил коллегам, а после бросился тушить возгорание.

До прибытия коллег пожарный сдерживал распространение огня с помощью садового шланга. После приезда огнеборцев на место происшествия открытое горение было оперативно ликвидировано.«В результате пожара веранда повреждена огнем на площади 18 кв.м. Распространение огня на основные конструкции жилого дома не допущено. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В ходе пожара никто не пострадал. Взрослые в момент возгорания были на летней кухне, а находившийся в доме ребенок успел выбежать.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС