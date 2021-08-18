Жителя Бурятии сбил поезд

Мужчина получил травмы, но выжил





Как сообщили в Территориальном центре медицины катастроф, происшествие случилось вечером 17 августа. 57-летний житель Бурятии, переходя железнодорожные пути, угодил под движущийся состав. От удара мужчину отбросило в сторону, он получил серьезные травмы.

«Бригадой экстренного реагирования пострадавшему оказана специализированная медицинская помощь с последующей транспортировкой в БСМП», сообщили в центре.Фото: «Номер один»