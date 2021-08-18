В Бурятии ищут утонувшего в реке рыбака

Полицейские нашли вещи мужчины, но его тело пока не обнаружено





17 августа спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в Еравнинский район на поиски утонувшего на реке Уда 38-летнего мужчины. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, рыбак вышел из дома 13 августа, в этот же день его видели идущим на берег реки с удочкой.

Через несколько дней полицейские нашли на берегу реки личные вещи мужчины, а в километре от этого места в воде обнаружены тапочки, предположительно, принадлежавшие рыбаку.«Спасатели обследуют береговую линию и акваторию реки Уда. Работы усложняет частый дождь. Поиск ещё не дал результатов, но он будет продолжен», - сообщили в агентстве.Фото: pixabay.com