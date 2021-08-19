В Бурятии перевернулся пьяный водитель «Лэнд Крузера»

Мужчина и его пассажир получили травмы





ДТП произошло днем 18 августа на трассе «Байкал» в 2 км от Клюевки. 32-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии мужчина и его пассажир получили травмы различной степени тяжести.





Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водитель внедорожника не имел прав и был пьян. Результат его освидетельствования составил 0,38 мг/л.Фото: ГИБДД Бурятии