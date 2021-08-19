Жительница Бурятии устроила шопинг за счет покойника

Женщина воспользовалась картой умершего знакомого, за что попала под суд



В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы села Кырен, обвиняемой в краже с причинением значительного ущерба.

«В марте 2021 года женщина обнаружила в квартире, где временно проживала, банковскую карту умершего знакомого с функцией бесконтактной оплаты. Воспользовавшись картой, она совершила несколько покупок в различных магазинах села Кырен», - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Суд признал женщину виновной и приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.



Фото: pixabay.com «В марте 2021 года женщина обнаружила в квартире, где временно проживала, банковскую карту умершего знакомого с функцией бесконтактной оплаты. Воспользовавшись картой, она совершила несколько покупок в различных магазинах села Кырен», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал женщину виновной и приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.Фото: pixabay.com

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