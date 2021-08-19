В Бурятии не могут установить личность погибшей женщины

Ее тело было найдено 9 августа недалеко от Сужи





Днем 9 августа в 3 километрах от села Сужа Иволгинского района в местности «Тологой» полицейские нашли тело женщины. Ее личность установить не удалось. Предположительно, она погибла 4-5 августа.

МВД Бурятии просит граждан при наличии какой-либо информации о личности погибшей женщины сообщить по телефонам: 8-914-638-70-77, 8(3012) 41-66-37 или 102 (112).





Приметы: азиатской внешности, возраст 40-45 лет, плотного телосложения, рост 160-165 см.Была одета: кофта вязаная коричневого цвета, розовая футболка с рисунком в виде цветов на груди, синие джинсы, фиолетовые носки, резиновые тапочки синего цвета.Фото: МВД Бурятии