В Бурятии нашли тело утонувшего в реке рыбака

38-летнего мужчину искали несколько дней
Сегодня спасатели БРПСС нашли тело 38-летнего мужчины, утонувшего на реке Уда в Еравнинском районе.
Напомним, 13 августа рыбак вышел из дома, в этот же день его видели идущим на берег реки с удочкой. Однако домой мужчина не вернулся. Через несколько дней полицейские нашли на берегу реки личные вещи рыбака, а в километре от этого места в воде были обнаружены тапочки, предположительно, принадлежавшие мужчине.
«Тело рыбака найдено, поднято и передано полицейским», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: МЧС Бурятии
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.