В Бурятии нашли тело утонувшего в реке рыбака

38-летнего мужчину искали несколько дней



Сегодня спасатели БРПСС нашли тело 38-летнего мужчины, утонувшего на реке Уда в Еравнинском районе.

Напомним, 13 августа рыбак вышел из дома, в этот же день его видели идущим на берег реки с удочкой. Однако домой мужчина не вернулся. Через несколько дней полицейские



«Тело рыбака найдено, поднято и передано полицейским», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Фото: МЧС Бурятии Напомним, 13 августа рыбак вышел из дома, в этот же день его видели идущим на берег реки с удочкой. Однако домой мужчина не вернулся. Через несколько дней полицейские нашли на берегу реки личные вещи рыбака, а в километре от этого места в воде были обнаружены тапочки, предположительно, принадлежавшие мужчине.«Тело рыбака найдено, поднято и передано полицейским», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: МЧС Бурятии

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