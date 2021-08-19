В Бурятии от московских туристов «сбежали» катамараны

Сейчас гости из столицы ждут помощи спасателей





В Тункинском районе Бурятии попала в беду группа туристов из Московской области. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, туристы сплавлялись по реке Мурино на катамаранах. Однако в ночь на 18 августа вода в реке поднялась, и катамараны уплыли от своих хозяев.

Туристы оказались в затруднительном положении – вернуться обратно они могли только по реке, поскольку ее окружает труднодоступная местность. В результате гостям из столицы пришлось вызывать спасателей по спутниковой связи.«Тургруппа зарегистрировала свой маршрут, поэтому спасателям будет проще найти экстремалов. Сейчас спасатели находятся в пути. Жизни туристов ничего не угрожает», сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: pixabay.com