В Бурятии от московских туристов «сбежали» катамараны

Сейчас гости из столицы ждут помощи спасателей
В Тункинском районе Бурятии попала в беду группа туристов из Московской области. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, туристы сплавлялись по реке Мурино на катамаранах. Однако в ночь на 18 августа вода в реке поднялась, и катамараны уплыли от своих хозяев.
Туристы оказались в затруднительном положении – вернуться обратно они могли только по реке, поскольку ее окружает труднодоступная местность. В результате гостям из столицы пришлось вызывать спасателей по спутниковой связи.
«Тургруппа зарегистрировала свой маршрут, поэтому спасателям будет проще найти экстремалов. Сейчас спасатели находятся в пути. Жизни туристов ничего не угрожает», сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: pixabay.com
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