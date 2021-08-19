В Бурятии при сплаве по реке утонул турист из Кемерово

Катамаран с туристами перевернулся, двое спаслись, третий не смог
18 августа к спасателям Бурятии обратились двое туристов из Кемерово. Они рассказали, что втроем сплавлялись по реке Муя. В ходе сплава катамаран перевернулся, их 58-летний товарищ не смог выплыть и утонул.
Оставшиеся двое туристов пешком дошли до Таксимо, где и обратились за помощью к спасателям.
Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, сейчас решается вопрос по организации поисков тела утонувшего. В агентстве также отметили, что туристы не зарегистрировали свой маршрут.
Фото: pixabay.com
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