В Бурятии при сплаве по реке утонул турист из Кемерово

Катамаран с туристами перевернулся, двое спаслись, третий не смог





18 августа к спасателям Бурятии обратились двое туристов из Кемерово. Они рассказали, что втроем сплавлялись по реке Муя. В ходе сплава катамаран перевернулся, их 58-летний товарищ не смог выплыть и утонул.

Оставшиеся двое туристов пешком дошли до Таксимо, где и обратились за помощью к спасателям.Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, сейчас решается вопрос по организации поисков тела утонувшего. В агентстве также отметили, что туристы не зарегистрировали свой маршрут.Фото: pixabay.com