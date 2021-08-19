В Улан-Удэ пропал 17-летний подросток

Парень уже двое суток не возвращается домой





В Улан-Удэ полиция разыскивает 17-летнего Алдара Хартикова. 17 августа около 13.30 подросток ушел из дома по ул. Вербной в сторону ул. Хвойной и не вернулся.

Приметы: азиатской внешности, рост 165-170 см, худощавого телосложения.Был одет: в белую футболку, синие шорты и белые кроссовки.Особые приметы: обесцвеченная челка.Ранее не уходил.При наличии какой-либо информации о несовершеннолетнем или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-924-655-85-05, 8 (3012) 43-02-02 или 102 (112).