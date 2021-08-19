В Улан-Удэ начался суд по делу о смерти ребенка в ДРКБ

На вопрос о признании вины обвиняемый врач заявил, что ответит позже





19 августа в Советском районном суде Улан-Удэ началось первое заседание в отношении врача анестезиолога-реаниматолога, который занимался лечением Захара Котенко. Напомним, малыш умер 27 июля 2019 года в стенах ДКБ на ул. Модогоева.

- Сегодня тот день, которого мы добивались два с половиной года - первое судебное заседание. Пожелайте нам удачи добиться справедливости, все-таки мы ещё верим в правосудие и порядочность. Теперь окончательное слово остаётся за судом... Спасибо всем за вашу поддержку и понимание, несмотря на то, что так редко информируем вас о ходе дела, - поделился в соцсетях отец ребенка Антон Котенко.Врача, оказавшегося на скамье подсудимых, обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пп. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть человека»). Напомним, обвинительное заключение по делу утверждала Генеральная прокуратура.Представителям СМИ судья разрешила присутствовать только на первой части заседания – когда прокурор зачитывал обвинительное заключение. Выслушать исследование письменных материалов уголовного дела, допрос потерпевших, свидетелей, подсудимого прессе не позволили, так как информация может содержать персональные данные и врачебную тайну.Из заключения прокурора стало известно, что подсудимый был трудоустроен в детскую больницу на Модогоева с 16 января 2019 года. Высшее медицинское образование доктор получил в 2010 году по специальности «педиатрия», позднее проходил подготовку по специальности «анестезиология и реаниматология».В ходе заседания прокурор сообщил уже известные факты о том, что ребенок поступил в больницу 30 января 2019 года, а 3 февраля состояние Захара начало ухудшаться. 4 февраля в 15.00 ребенка перевели в реанимацию с диагнозом «острый бронхит с обструктивным синдромом, акноэ, дыхательная недостаточность». Врач, будучи осведомлённым о поставленном Котенко диагнозе и наличии угрожающего жизни состояния, заведомо знал, что для исключения летального исхода требуется своевременное медицинское обследование и проведение лабораторного анализа газового состояния артериальной крови и водно-щелочного состояния, постоянного слежения за состоянием витальных функций организма.- Вместо оказания помощи ребенку 4 февраля 2019 года с 15:00 до 20:00 часов дежурный врач анестезиолог-реаниматолог, желая облегчить выполнение личных трудовых обязанностей, умышленно бездействуя, не осуществил, не организовал и лично не провел лечение и обследование, а также лабораторный анализ газового состояния артериальной крови и кислотно-щелочного состояния. В результате своевременно не диагностировал у ребёнка нарушение дыхания, не провёл инкубацию трахеи и не перевёл его на ИВЛ, - зачитал материалы дела гособвинитель.По версии обвинения, в результате преступного бездействия у Захара Котенко произошло длительное гипоксическое страдание мозговой ткани, прогрессирование дыхательной недостаточности, что привело к наступлению необратимого гипоксического поражения головного мозга, развитию полиорганной недостаточности, остановке сердечной деятельности, а впоследствии к смерти.После обвинительной речи прокурора судья обратилась к обвиняемому.- Вину признаете на данной стадии?- Позже выступлю, - лаконично и тихо ответил врач.- По обстоятельствам, изложенным в обвинении, желаете высказаться? С квалификацией действий согласны?- Позже выступлю, - вновь ответил обвиняемый.Отметим, обвиняемый врач сейчас находится под подпиской о невыезде. Заседание суда продолжилось, но уже без журналистов.Фото: «Номер один»