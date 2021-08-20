В Бурятии мотоциклист сбил лошадь, а водитель «Тойоты» - корову

В столкновениях с животными пострадали несколько человек





Два ДТП с участием животных произошло за минувшие сутки в Бурятии, сообщает республиканское ГИБДД.

Так, накануне вечером в Иволгинском районе 23-летний водитель мотоцикла «Урал», ехавший со стороны Оронгоя в направлении Ганзурино, врезался в лошадь. В результате столкновения молодой человек получил травмы и был госпитализирован. Как отметили в ГИБДД, прав у водителя мотоцикла не было.





В Мухоршибирском районе около 21 часа 35-летний водитель «Тойоты Марк 2» на 530-м км федеральной трассы «Байкал» сбил корову. В результате аварии иномарка получила сильные механические повреждения. Водитель и два пассажира в возрасте 18 и 19 лет получили небольшие травмы. После оказания медпомощи их отпустили домой.Фото: ГИБДД Бурятии