В Бичуре произошел пожар в здании почты

Причина возгорания пока неизвестна





В ночь с 19 на 20 августа в селе Бичура загорелось здание, в котором находились отделения «Почты России», «Ростелекома» и филиал уголовно-исполнительной инспекции. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, к моменту прибытия огнеборцев брусовое здание было полностью задымлено. Горели несколько кабинетов и чердачное помещение.

Пожарные вместе с полицейскими и работниками одного из офисов эвакуировали оборудование из нескольких помещений. К ликвидации возгорания были привлечены пожарные подразделения двух пожарных частей – из Бичуры и села Окино-Ключи, а также муниципальная техника.«В результате пожара выгорели несколько офисов, произошло обрушение кровли, частично обрушены потолочные конструкции, имеются прогары пола и потолка. Уничтожения основных конструкций и пристроенного здания огнеборцы не допустили. Причина пожара устанавливается», - сообщили в агентстве.Фото: pixabay.com