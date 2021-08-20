В МЧС назвали причину пожара в здании почты в селе Бичура

По предварительной версии, произошло короткое замыкание электросети





В МЧС Бурятии назвали предварительную причину пожара в административном здании в селе Бичура, где располагались офисы «Почты России» и «Ростелекома». Это короткое замыкание электросети.

Напомним, пожар в одноэтажном здании вспыхнул 19 августа около 22 часов. На момент прибытия первых подразделений огнеборцев в помещениях наблюдалось сильное задымление.«Из-за отсутствия газодымозащитной службы своевременно обнаружить очаг возгорания и приступить к тушению не удалось. В результате произошло загорание кровли. Для борьбы с огнем дополнительно были привлечены силы пожарной части из села Окино-Ключи и 3 водовозки сельского поселения Бичурское. Всего на тушении работали 17 человек и 8 единиц техники», - рассказали в МЧС.Для локализации очага пожара на площади 1200 квадратных метров огнеборцам потребовалось около четырех часов. Еще спустя час возгорание удалось ликвидировать. В настоящее время идут работы по разборке и проливке конструкций здания. Пострадавших нет.Фото: МЧС Бурятии