В Улан-Удэ обвиненный в смертельном избиении полицейский получит компенсацию

Суд оценил моральные страдания стража порядка в полмиллиона рублей



Младший лейтенант проходил по делу избиения задержанного, причем суд первой инстанции даже признал его виновным. Однако в апелляции ему удалось обжаловать это решение и избежать ответственности, что дало ему право требовать компенсацию за незаконное преследование.

Смертельный удар



Трагическая история произошла зимой 2015 года. 26-летнего парня в состоянии алкогольного опьянения неподалеку от Центрального рынка остановил наряд УВО. Молодого человека доставили в Управление МВД РФ по Улан-Удэ для составления административного протокола. Далее его завели в дежурную часть, где в общей сложности парень провел порядка трех часов.



Благодаря камерам в здании МВД удалось восстановить хронологию событий: сначала парень побывал в кабинете оперативников, куда вошел младший лейтенант. Задержанного долго допрашивали, затем вывели из кабинета. На семь минут младший лейтенант и задержанный потерялись из поля зрения камер видеонаблюдения. Затем полицейский завел его в комнату следственно-оперативной группы, при этом парень уже держится правой рукой за живот. Видно, как он, сидя на стуле, загибается от боли.



Когда задержанного отпустили из отдела, он поехал к родственнице. Там ему стало плохо, женщина вызвала скорую. При медиках он рассказал, что в отделе полиции сотрудник – «земляк, высокий худощавый лейтенант» – пнул его в живот. Услышав об этом, фельдшер передал сигнал в МВД. Парень перенес шесть операций, но спустя менее чем через месяц после избиения скончался.



Следствие велось долго, почти три года. 12 января 2018 года Советский райсуд признал полицейского виновным в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Его приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и взяли под стражу в зале суда. Однако осужденный не согласился с приговором и обжаловал его.



Во время апелляции в Верховном суде Бурятии интересы полицейского представляли четыре известных адвоката, в том числе московский адвокат Анатолий Ивлев, позиционирующий себя как специалист по должностным преступлениям.



В итоге Верховный суд



Однако Верховный суд, вынося приговор, оперся на показания врача нарколога в той части, что тяжкая степень опьянения не позволяла парню адекватно воспринимать происходящее. Полицейского освободили из-под стражи в зале суда и признали за ним право на реабилитацию, чем он и воспользовался спустя три года.



Нервное напряжение и опороченное имя



В мае 2021 года экс-полицейский подал в Советский районный суд иск в адрес министерства финансов и МВД Бурятии. Он просил взыскать с ответчика в его пользу компенсацию морального вреда в размере 4 млн рублей.



«Пояснил, что в связи с незаконным уголовным преследованием были нарушены его права, что причинило ему существенные нравственные страдания. Просил учесть, что следственные действия проводились в отношении невиновного лица, ему было предъявлено обвинение в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений и в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в виде заключения под стражу. Истец себя виновным не признавал, ранее к уголовной ответственности не привлекался, считает себя добропорядочным членом общества. В результате незаконного уголовного преследования лишился работы в должности оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по Селенгинскому району, уволен, в настоящее время испытывает трудности с трудоустройством», - следует из материалов дела.



Также бывший страж порядка в иске указывал, что «в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности испытывал страх от незаконного осуждения за преступления, которых он не совершал, а также негативные эмоции в связи с проводимыми процессуальными действиями, избранием в отношении него мер пресечения, незаконным увольнением со службы. Было опорочено его честное имя, из-за чего длительное время пребывал в постоянном нервном напряжении, что причинило ему беспокойство за свою дальнейшую судьбу, испытывал чувство моральной подавленности».



Суд решил требования истца удовлетворить частично: взыскать с министерства финансов в его пользу компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Таким образом, скандальное дело пока завершилось в пользу силовика. Впрочем, сейчас в Верховный суд подана апелляция, то есть решение в законную силу еще не вступило. Кто ответит за смерть задержанного парня – неизвестно.



Лариса Ситник, «Номер один»

Фото: «Номер один» Трагическая история произошла зимой 2015 года. 26-летнего парня в состоянии алкогольного опьянения неподалеку от Центрального рынка остановил наряд УВО. Молодого человека доставили в Управление МВД РФ по Улан-Удэ для составления административного протокола. Далее его завели в дежурную часть, где в общей сложности парень провел порядка трех часов.Благодаря камерам в здании МВД удалось восстановить хронологию событий: сначала парень побывал в кабинете оперативников, куда вошел младший лейтенант. Задержанного долго допрашивали, затем вывели из кабинета. На семь минут младший лейтенант и задержанный потерялись из поля зрения камер видеонаблюдения. Затем полицейский завел его в комнату следственно-оперативной группы, при этом парень уже держится правой рукой за живот. Видно, как он, сидя на стуле, загибается от боли.Когда задержанного отпустили из отдела, он поехал к родственнице. Там ему стало плохо, женщина вызвала скорую. При медиках он рассказал, что в отделе полиции сотрудник – «земляк, высокий худощавый лейтенант» – пнул его в живот. Услышав об этом, фельдшер передал сигнал в МВД. Парень перенес шесть операций, но спустя менее чем через месяц после избиения скончался.Следствие велось долго, почти три года. 12 января 2018 года Советский райсуд признал полицейского виновным в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Его приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и взяли под стражу в зале суда. Однако осужденный не согласился с приговором и обжаловал его.Во время апелляции в Верховном суде Бурятии интересы полицейского представляли четыре известных адвоката, в том числе московский адвокат Анатолий Ивлев, позиционирующий себя как специалист по должностным преступлениям.В итоге Верховный суд вынес оправдательный приговор . Мотивируя свое решение, коллегия судей сослалась на показания врача нарколога, указавшего, что у задержанного была зафиксирована тяжелая степень алкогольного опьянения. Человек в таком состоянии может непоследовательно давать показания, у него могут быть провалы в памяти. На вопросы сторон, одинаковы ли такие последствия для всех людей, врач сказал, что алкоголь влияет на людей по-разному, все индивидуально.Однако Верховный суд, вынося приговор, оперся на показания врача нарколога в той части, что тяжкая степень опьянения не позволяла парню адекватно воспринимать происходящее. Полицейского освободили из-под стражи в зале суда и признали за ним право на реабилитацию, чем он и воспользовался спустя три года.В мае 2021 года экс-полицейский подал в Советский районный суд иск в адрес министерства финансов и МВД Бурятии. Он просил взыскать с ответчика в его пользу компенсацию морального вреда в размере 4 млн рублей.«Пояснил, что в связи с незаконным уголовным преследованием были нарушены его права, что причинило ему существенные нравственные страдания. Просил учесть, что следственные действия проводились в отношении невиновного лица, ему было предъявлено обвинение в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений и в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в виде заключения под стражу. Истец себя виновным не признавал, ранее к уголовной ответственности не привлекался, считает себя добропорядочным членом общества. В результате незаконного уголовного преследования лишился работы в должности оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по Селенгинскому району, уволен, в настоящее время испытывает трудности с трудоустройством», - следует из материалов дела.Также бывший страж порядка в иске указывал, что «в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности испытывал страх от незаконного осуждения за преступления, которых он не совершал, а также негативные эмоции в связи с проводимыми процессуальными действиями, избранием в отношении него мер пресечения, незаконным увольнением со службы. Было опорочено его честное имя, из-за чего длительное время пребывал в постоянном нервном напряжении, что причинило ему беспокойство за свою дальнейшую судьбу, испытывал чувство моральной подавленности».Суд решил требования истца удовлетворить частично: взыскать с министерства финансов в его пользу компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Таким образом, скандальное дело пока завершилось в пользу силовика. Впрочем, сейчас в Верховный суд подана апелляция, то есть решение в законную силу еще не вступило. Кто ответит за смерть задержанного парня – неизвестно.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: «Номер один»

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