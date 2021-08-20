Жительница Улан-Удэ случайно задушила мужчину, которого хотела сдать полиции

Горожанку не стали наказывать строго





Железнодорожный районный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили в пресс-службе суда, 8 апреля пьяный мужчина совершил в отношении подсудимой некие «противоправные действия». Желая удержать его до приезда полицейских, улан-удэнка догнала мужчину во дворе дома, повалила на землю и схватила за руки, а бедрами прижала его шею к земле. В таком положении женщина удерживала задержанного около 15 минут, пока тот не задохнулся.Вынося приговор, суд учел, что женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Также были приняты во внимание противоправное поведение потерпевшего, положительная характеристика горожанки по месту работы и наличие у нее двух малолетних детей. В итоге приговор оказался весьма мягким: 10 месяцев исправительных работ условно.Фото: «Номер один»