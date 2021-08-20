Житель Бурятии до смерти запинал собственную мать

Мужчина сначала признал вину, однако после изменил показания





Следственный Комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летнего ранее судимого жителя села Сотниково. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Спустя некоторое время мужчина успокоился. Мать не поднималась с пола. Заметив возле нее кровь, обвиняемый позвонил бывшей сожительнице и сообщил, что мать упала и ударилась при падении. Сожительница вызвала скорую. Потерпевшую госпитализировали и пытались спасти ей жизнь. Однако, несмотря на усилия врачей, спустя несколько дней женщина скончалась от повреждений внутренних органов.







Как сообщили в пресс-службе следственного ведомства, обвиняемый проживал вместе с пожилой матерью, нигде не работал, злоупотреблял алкоголем. 23 февраля с утра он стал выпивать со знакомыми односельчанами, а под вечер остался в доме наедине с матерью. На фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода злоумышленник напал на женщину, повалил ее на пол и стал с силой пинать ее по телу.Мужчину задержали. Он признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы. Однако позднее изменил свою позицию, заявив, что оговорил себя и в доме в момент происшествия он не находился. Также обвиняемый стал жаловаться на головные боли, якобы, возникающие у него после аварии, в которую он угодил ранее, сев нетрезвым за руль.«Доводы обвиняемого тщательно проверялись следствием, но не нашли своего подтверждения. Комиссией экспертов мужчина признан вменяемым. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в Следственном комитете.Фото: pixabay.com, Следственный комитет Бурятии