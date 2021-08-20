В Улан-Удэ объявилась мать оставленных без присмотра детей

Как сообщили в полиции, у женщины проблемы с алкоголем







Сегодня в полицию Улан-Удэ пришла 45-летняя женщина, которая вчера оставила двух своих малолетних детей с малознакомой женщиной в общежитии.

Напомним, вечером 18 августа в полицию поступило сообщение от женщины, проживающей в общежитии по ул. Буйко. Она рассказала, что в соседней комнате находятся двое малолетних детей 3 и 5 лет без присмотра взрослых. Прибывшие на место полицейские обнаружили в комнате двух девочек 3 и 5 лет. Детей забрали и поместили в реабилитационный центр.Как выяснилось, мать девочек вернулась в общежитие только сегодня.«Гражданка злоупотребляет спиртными напитками. В настоящее время решается вопрос о привлечении ее к ответственности», сообщили в МВД Бурятии.