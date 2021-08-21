В Бурятии из диспансера сбежали психически больные уголовники





Глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в Facebook опубликовал сообщение. По его словам, из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района совершили побег несколько осуждённых.

- Уважаемые земляки. Информация для повышения внимания. Произошел побег из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района, где проходят принудительное лечение осужденные. Предварительно сбежало семь человек, - сообщает глава.

На место выдвинулись бойцы ОМОНа и СОБРа. Для координации действий на место выехало руководство МВД.

- Местных жителей просим проявлять бдительность и следить за детьми, - призывает глава.





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