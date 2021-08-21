21.08.2021
План «Сирена» введен в Бурятии для поимки сбежавших осужденных. Фото сбежавших

План «Сирена» введен в Бурятии для поимки сбежавших осужденных. Фото сбежавших

В настоящий момент по линии МВД разосланы ориентировки на семерых преступников

В Улан-Удэ и четырех районах республики введен план «Сирена» для розыска и поимки семерых осужденных, сбежавших из республиканского психдиспансера, сообщают в пресс-службе главы правительства.

- По линии МВД разосланы ориентировки на семерых преступников, сбежавших из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района, - уточнили в пресс-службе.

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Сообщается, что во время побега пострадал санитар психдиспансера, ему нанесены поверхностные раны, сейчас находится дома.

 

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