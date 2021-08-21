21.08.2021
В Бурятии задержаны двое из семерых сбежавших из психдиспансера

В Бурятии задержаны двое из семерых сбежавших из психдиспансера

Мужчин остановили на выходе из Новой Бряни


  Задержаны двое из семи беглецов-осуждённых из психоневрологического диспансера в Заиграевском районе Бурятии. Сообщение о поимке появилось в группе «Заиграево-инфо.24/7».

Задержаны житель Иволгинского района Александр Абрахимов, единственный не судимый среди сбежавшей семёрки, и житель Курумканского района Жаргал Муханаев, судимый по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».

1_-_Abrahimov-392xx294.jpg

2_-_Muhanaev-800x600.jpg

О поимке остальных пяти беглецов информации в данный момент нет.

Напомним, побег из филиала ГБУЗ «РПНД»в Заиграевском районе республики в селе Новая Брянь по улице Школьная, 2 произошёл 21 августа в 13:30. При побеге был ранен санитар диспансера, в районе проводится спецоперация «Сирена» по поимке беглецов. Местных жителей просят проявлять бдительность и следить за детьми.

При установлении местонахождения кого-то из сбежавших МВД по РБ просит сообщить по телефонам: 8 (30136) 4-13-71 или 102 (112). За значимую информацию о беглецах обещано денежное вознаграждение, размер не называется.


Фото: pixabay.com

побег психдиспансер заключенные


В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.


^