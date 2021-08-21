В Бурятии задержаны двое из семерых сбежавших из психдиспансера

Мужчин остановили на выходе из Новой Бряни



Задержаны двое из семи беглецов-осуждённых из психоневрологического диспансера в Заиграевском районе Бурятии. Сообщение о поимке появилось в группе «Заиграево-инфо.24/7».

Задержаны житель Иволгинского района Александр Абрахимов, единственный не судимый среди сбежавшей семёрки, и житель Курумканского района Жаргал Муханаев, судимый по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».









О поимке остальных пяти беглецов информации в данный момент нет.

Напомним, побег из филиала ГБУЗ «РПНД»в Заиграевском районе республики в селе Новая Брянь по улице Школьная, 2 произошёл 21 августа в 13:30. При побеге был ранен санитар диспансера, в районе проводится спецоперация «Сирена» по поимке беглецов. Местных жителей просят проявлять бдительность и следить за детьми.

При установлении местонахождения кого-то из сбежавших МВД по РБ просит сообщить по телефонам: 8 (30136) 4-13-71 или 102 (112). За значимую информацию о беглецах обещано денежное вознаграждение, размер не называется.





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