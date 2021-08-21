Следственный комитет сообщил подробности побега из психдиспансера в Бурятии



21 августа около полудня из здания психоневрологического диспансера, расположенного в селе Новая Брянь Заиграевского района Республики Бурятия, сбежали семеро пациентов, к которым по решению суда применялись принудительные меры медицинского характера. По данному факту следственным отделом по Заиграевскому району СУ СК России по Республике Бурятия проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, в одном из блоков диспансера на втором этаже здания содержались 59 человек, к которым по решению суда применялись принудительные меры медицинского характера.

- 21 августа 2021 года около полудня пациенты указанного блока начали массовые беспорядки. В это же время, пользуясь тем, что санитары были отвлечены, семеро пациентов выбрались из здания, перелезли через бетонный забор и совершили побег из медицинского учреждения. В настоящее время организован их розыск. Пятеро сбежавших пациентов – жители Курумканского района, один – Иволгинского и еще один – города Улан-Удэ, - сообщает пресс-служба СУ СКР по РБ.

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова сообщила, что по словам министра МВД РБ статьи у сбежавших достаточно тяжёлые.

- Они спустились со второго этажа по простыням. Охраны не было, на посту дежурил санитар, который в случае ЧС использовал дежурную кнопку. На сегодняшний момент ситуация взята под контроль министром МВД РБ. В регионе объявлена операция «Сирена», будьте бдительны! Ситуацию держу на контроле, буду информировать! - написала на своей странице в Facebook Юлия Жамбалова.