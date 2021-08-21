21.08.2021
Побегом из психдиспансера занялась прокуратура Бурятии

Побегом из психдиспансера занялась прокуратура Бурятии

На место происшествия выехала прокурор республики Галина Ковалева

Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту незаконного оставления психиатрического стационара находившимися на принудительном лечении в филиале ГБУЗ «Республиканский психоневрологический диспансер», расположенном в с. Новая Брянь Заиграевского района.

- Надзорным ведомством будет дана оценка обеспечению охраны психиатрической больницы (стационара), безопасности находящихся на их территориях лиц, сопровождения и охраны лиц, которым назначено принудительное лечение. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также прокуратура республики взяла на контроль доследственную проверку по данному факту, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как ранее сообщал «Номер один», семеро пациентов-заключенных психоневрологического диспансера сбежали сегодня, нанеся санитару ранения осколком стекла. В республике объявлен план-перехват «Сирена» на территории восьми сельских районов и Улан-Удэ. Трое из сбежавших уже задержаны на выезде из Новой Бряни.

 

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