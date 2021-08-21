Побегом из психдиспансера занялась прокуратура Бурятии

Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту незаконного оставления психиатрического стационара находившимися на принудительном лечении в филиале ГБУЗ «Республиканский психоневрологический диспансер», расположенном в с. Новая Брянь Заиграевского района.

- Надзорным ведомством будет дана оценка обеспечению охраны психиатрической больницы (стационара), безопасности находящихся на их территориях лиц, сопровождения и охраны лиц, которым назначено принудительное лечение. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также прокуратура республики взяла на контроль доследственную проверку по данному факту, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как ранее сообщал «Номер один», семеро пациентов-заключенных психоневрологического диспансера сбежали сегодня, нанеся санитару ранения осколком стекла. В республике объявлен план-перехват «Сирена» на территории восьми сельских районов и Улан-Удэ. Трое из сбежавших уже задержаны на выезде из Новой Бряни.