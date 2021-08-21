Задержаны все сбежавшие из психдиспансера

Об этом только что сообщил глава республики

- Всех сбежавших из психоневрологического диспансера задержали. МВД по республике Буряти работает очень оперативно! – написал Алексей Цыденов на своей странице в Facebook.

Напомним, 21 августа около полудня из здания психоневрологического диспансера, расположенного в селе Новая Брянь Заиграевского района Республики Бурятия, сбежали семеро пациентов, к которым по решению суда применялись принудительные меры медицинского характера. По данному факту следственным отделом по Заиграевскому району СУ СК России по Республике Бурятия проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, в одном из блоков диспансера на втором этаже здания содержались 59 человек, к которым по решению суда применялись принудительные меры медицинского характера.