В Бурятии водитель Жигулей врезался в микроавтобус

Пострадавшие есть, но все живы



Вчера Мухоршибирском районе в 2 часа дня водитель автомобиля Ваз-21074, следуя по федеральной автодороге Р-258 Байкал вблизи с. Никольск совершил столкновение с автомобилем Рено Мастер - микроавтобус с пассажирами ехал из Саган-Нура. Все живы.



В результате ДТП 60-летний водитель Жигулей с травмами госпитализирован в медицинское учреждение.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП 03», водитель ВАЗа был пьян. Однако в ГИБДД пока эту информацию не подтвердили.









Вчера Мухоршибирском районе в 2 часа дня водитель автомобиля Ваз-21074, следуя по федеральной автодороге Р-258 Байкал вблизи с. Никольск совершил столкновение с автомобилем Рено Мастер - микроавтобус с пассажирами ехал из Саган-Нура. Все живы.В результате ДТП 60-летний водитель Жигулей с травмами госпитализирован в медицинское учреждение.Как сообщают очевидцы в группе «ДТП 03», водитель ВАЗа был пьян. Однако в ГИБДД пока эту информацию не подтвердили.

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