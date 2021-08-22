22.08.2021
В Бурятии водитель Жигулей врезался в микроавтобус

В Бурятии водитель Жигулей врезался в микроавтобус

Пострадавшие есть, но все живы

Вчера Мухоршибирском районе в 2 часа дня водитель автомобиля Ваз-21074, следуя по федеральной автодороге Р-258 Байкал вблизи с. Никольск совершил столкновение с автомобилем Рено Мастер - микроавтобус с пассажирами ехал из Саган-Нура. Все живы. 

В результате ДТП 60-летний водитель Жигулей с травмами госпитализирован в медицинское учреждение. 

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП 03», водитель ВАЗа был пьян. Однако в ГИБДД пока эту информацию не подтвердили. 

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происшествия


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