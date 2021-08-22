22.08.2021
В Бурятии водитель уснул за рулем и врезался в грузовик

В Бурятии водитель уснул за рулем и врезался в грузовик

Супруга водителя скончалась на месте ДТП

Сегодня утром в Кабанском районе водитель автомобиля Тойота Витц в 5 км от станции Мишиха не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим на обочине во встречном направлении автомобилем Хино. В результате ДТП пассажир Витца супруга водителя скончалась от полученных травм на месте происшествия.  Водитель доставлен в медицинское учреждение. 

- По предварительной версии причина ДТП - водитель уснул за рулём, сообщают в ГИБДД по РБ. 

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происшествия


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