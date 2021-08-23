В Бурятии пьяный водитель получил 5,5 лет колонии за смертельное ДТП

До аварии мужчина дважды привлекался за пьяное вождение





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Кабанского района. Он обвинялся в пьяном вождении и нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

«Подсудимый ранее привлекался к административной ответственности, а в 2019 году – к уголовной - за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В ноябре 2019 года вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде. Следуя по дороге в поселке Селенгинск, водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. Его водитель погиб», рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 5,5 годам колонии общего режима, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.Фото: «Номер один»