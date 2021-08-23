В Бурятии за выходные три человека погибли в дорожных авариях

Еще двое травмированы и доставлены в больницы





В выходные на дорогах Бурятии произошли три ДТП со смертельным исходом, сообщили в ГИБДД Бурятии.

В субботу днем в Еравнинском районе на автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита в 1,5 км от поселка Усть Эгита перевернулась «Тойота Ипсум». 46-летний водитель получил смертельную травму. По предварительным данным, он не был пристегнут ремнем безопасности, а также не имел водительских прав.



Вечером того же дня на 17-м км автодороги Гусиноозерск - Петропавловка – Закаменск слетела с дороги и перевернулась «Тойота Надиа». 57-летний водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, 57-летний пассажир с травмами был доставлен в больницу.



Еще одно смертельное ДТП произошло утром в воскресенье. Как уже



Фото: ГИБДД Бурятии В субботу днем в Еравнинском районе на автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита в 1,5 км от поселка Усть Эгита перевернулась «Тойота Ипсум». 46-летний водитель получил смертельную травму. По предварительным данным, он не был пристегнут ремнем безопасности, а также не имел водительских прав.Вечером того же дня на 17-м км автодороги Гусиноозерск - Петропавловка – Закаменск слетела с дороги и перевернулась «Тойота Надиа». 57-летний водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, 57-летний пассажир с травмами был доставлен в больницу.Еще одно смертельное ДТП произошло утром в воскресенье. Как уже сообщал «Номер один» , на федеральной трассе «Байкал» вблизи ст. Мишиха 54-летний водитель автомобиля «Тойота Витц» врезался в стоящий на обочине во встречном направлении автомобиль «Хино». В результате аварии 52-летняя пассажирка «Тойоты», супруга водителя, от полученных травм скончалась еще до приезда медиков. Сам водитель госпитализирован с травмами. По предварительным данным, мужчина уснул за рулем.Фото: ГИБДД Бурятии

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