В Бурятии неизвестные жгут шиномонтажки

За последние дни произошел уже второй поджог шиномонтажной мастерской



В Бурятии за последние дни зафиксирован еще один случай поджога шиномонтажки. Очередной пожар в мастерской произошел в ночь с 21 на 22 августа в поселке Онохой Заиграевского района.

На момент прибытия огнеборцев горела кровля и стена здания. На ликвидацию открытого горения потребовалось около получаса. В результате пожара огнем повреждена наружная стена и кровля здания на общей площади 16 кв. м. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, предположительно, причиной пожара послужил поджог.



Напомним, в ночь с 17 на 18 августа произошел пожар на шиномонтажной станции



Фото: pixabay.com На момент прибытия огнеборцев горела кровля и стена здания. На ликвидацию открытого горения потребовалось около получаса. В результате пожара огнем повреждена наружная стена и кровля здания на общей площади 16 кв. м. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, предположительно, причиной пожара послужил поджог.Напомним, в ночь с 17 на 18 августа произошел пожар на шиномонтажной станции в селе Иволгинск . Там причиной возгорания также был назван поджог.Фото: pixabay.com

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