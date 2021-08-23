В Улан-Удэ неадекватный подросток грозился спрыгнуть с девятиэтажки

Юноше помогли спасатели
Происшествие случилось вечером 22 августа на пр. Строителей в Улан-Удэ. Как сообщили в Управлении по ЧС администрации Улан-Удэ, 16-летний парень забрался на декоративную решетку девятиэтажного дома и грозился спрыгнуть вниз.
Прибывшие на место спасатели с помощью альпинистского снаряжения поднялись на крышу дома и, спустившись на решетку, не дали парню осуществить задуманное.
«Юноша находился в неадекватном состоянии. Спасатели передали молодого человека полицейским», - сообщили в Управлении по ЧС.
Фото: «Номер один»
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