В Улан-Удэ неадекватный подросток грозился спрыгнуть с девятиэтажки

Юноше помогли спасатели





Происшествие случилось вечером 22 августа на пр. Строителей в Улан-Удэ. Как сообщили в Управлении по ЧС администрации Улан-Удэ, 16-летний парень забрался на декоративную решетку девятиэтажного дома и грозился спрыгнуть вниз.

Прибывшие на место спасатели с помощью альпинистского снаряжения поднялись на крышу дома и, спустившись на решетку, не дали парню осуществить задуманное.«Юноша находился в неадекватном состоянии. Спасатели передали молодого человека полицейским», - сообщили в Управлении по ЧС.Фото: «Номер один»