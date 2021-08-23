В Улан-Удэ слесарь ТГК-14 заживо сварился в кипятке

По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело





Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту гибели 41-летнего слесаря ТГК-14 в Улан-Удэ. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как рассказали в следственном ведомстве, вечером 22 августа погибший мужчина в составе дежурной смены выехал в 111-й квартал по заявке местных жителей об отсутствии горячей воды. Спустившись в тепловую камеру, слесарь открыл задвижку, чтобы стравить из системы скопившийся воздух, после чего поднялся наверх. Через некоторое время, услышав шум воды, свидетельствующий о выходе воздуха, он спустился обратно, чтобы закрыть заслон. Однако спустя несколько минут мужчина перестал отзываться. Видимость внутри коллектора из-за пара была плохая. Напарник спустился вслед за ним в коллектор и обнаружил слесаря мертвым в кипятке. Вероятно, мужчина оступился на мокрых трубах и без страховки упал вниз в горячую воду, где погиб.«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия и конкретных виновных в трагедии лиц из числа работников компании, ответственных за соблюдение правил техники безопасности на производстве», - сообщает следствие.Фото: russianstock.ru