Житель Улан-Удэ познакомился в соцсетях с парнем и нарвался на криминал

Новый знакомый горожанина оказался вымогателем





В полицию Улан-Удэ обратился 55-летний горожанин, с банковского счета которого было похищено 70 тысяч рублей. Как рассказали в МВД Бурятии, мужчина познакомился с 30-летним молодым человеком в социальных сетях. Несколько дней они общались, после чего решили встретиться.

При встрече молодой человек попросил у мужчины телефон для звонка. В тот момент, когда гаджет был у него, пришло СМС. Прочитав его, парень выяснил, что его новый знакомый располагает деньгами.На следующий день молодой человек пришел в гости к мужчине и стал просить денег взаймы. Получив отказ, он стал требовать деньги, угрожая расправой. Злоумышленник забрал телефон хозяина и, уточнив пароль, перевел на свой счет 70 тысяч рублей. Затем молодой человек скрылся, а мужчина обратился в правоохранительные органы.«Сотрудниками уголовного розыска подозреваемый задержан. Известно, что часть денег он потратил – раздал долги и приобрёл телефон. Часть похищенных средств изъята. В ходе следствия подозреваемый раскаялся в содеянном и полностью возместил ущерб», - сообщили в МВД Бурятии.Сейчас в отношении молодого человека возбуждены уголовные дела по факту кражи и вымогательства. С него взята подписка о невыезде.Фото: pixabay.com