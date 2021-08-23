В Бурятии задержали мошенников, похитивших 23 млн у дочери легендарного летчика

Злоумышленники убедили бабушку перевести все сбережения на «страховочный счет»





Сотрудники Московского уголовного розыска задержали подозреваемых в хищении 23 миллионов рублей у дочери легендарного летчика Валерия Чкалова.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что подозреваемые находятся в Бурятии. Трое соучастников задержаны оперативниками при участии Росгвардии в Прибайкальском районе республики и для проведения следственных действий доставлены в столицу. В ходе обысков по адресам проживания фигурантов изъяты деньги, средства связи, банковские карты и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительное расследование продолжается», - сообщила Ирина Волк.









Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, несколько месяцев назад в полицию обратилась внучка Ольги Чкаловой, которая сообщила, что с банковского счета ее 82-летней бабушки похищено свыше 23 миллионов рублей дистанционным способом.Полицейские установили, что злоумышленники звонили пожилой женщине на протяжении двух недель. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, а также службы безопасности кредитной организации, они внушали пенсионерке, что неизвестные пытаются снять с ее счетов денежные средства. В итоге сообщники убедили Ольгу Чкалову перевести все сбережения на якобы надежный страховочный счет, который на самом деле принадлежал им.Фото и видео: МВД России