В Бурятии заведующая детсадом брала взятки от подчиненных за послабления по работе

Женщина признана виновной и получила условное наказание



В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшей заведующей одного из детских садов Мухоршибирского района. Женщина обвинялась в получении взятки.



Как сообщили в прокуратуре Бурятии, заведующая издала приказ о начислении четырем воспитателям выплат из стимулирующего фонда в размере 27,4 тыс. рублей каждому. После этого из указанных сумм она получила по 18 тыс. рублей от каждого воспитателя за возможные попустительства и послабления по работе.



Суд признал женщину виновной и приговорил к 2 годам исправительных работ условно. Также осужденная лишена права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций и функций представителя власти сроком на 3 года.



Фото: «Номер один»

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