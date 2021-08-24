В Бурятии московские туристы несколько суток провели с трупом товарища

Из-за плохой погоды к ним не мог вылететь вертолет со спасателями





21 августа в Северо-Байкальском районе произошёл трагический случай с туристической группой. Как сообщили в МЧС Бурятии, незарегистрированная тургруппа из Москвы в составе трёх человек сплавлялась по реке Левая Мама. В результате опрокидывания пакрафта один из туристов утонул. Оставшиеся участники группы самостоятельно достали тело товарища из воды на берег и вышли на связь по спутниковому телефону, обратившись за помощью к спасателям.

Из-за отсутствия подъездных путей к месту происшествия эвакуировать группу из труднодоступной местности спасатели решили на вертолете. Однако из-за неблагоприятных метеоусловий они двое суток не могли поднять Ми-8 в воздух. Затем, когда борт все же взлетел, возникли трудности с поиском туристов.«По переданным координатам туристов обнаружить удалось не сразу. Своё местонахождение группа никак не обнаруживала. В ходе осмотра местности удалось отыскать одного из туристов. Недалеко от этого места командир воздушного судна смог найти площадку для посадки», - рассказали в МЧС Бурятии.Спустя несколько часов пострадавших туристов вместе с погибшим товарищем доставили в Нижнеангарск. Родственникам и друзьям погибшего туриста оказали психологическую помощь.Фото: МЧС Бурятии