На трассе в Бурятии автомобиль сбил двух братьев

Пострадавшие госпитализированы





ДТП произошло поздним вечером 23 августа на трассе Улан-Удэ – Кяхта. В 6 км от Кяхты 58-летний водитель автомобиля «Тойота Карина» сбил двух братьев в возрасте 40 и 36 лет, которые шли вдоль дороги в попутном направлении.

В результате наезда оба мужчины получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Как отметили в ГИБДД Бурятии, на одежде пешеходов отсутствовали обязательные при движении вне населенных пунктов в темное время суток светоотражающие элементы.Фото: ГИБДД Бурятии