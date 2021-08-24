На трассе в Бурятии автомобиль сбил двух братьев

Пострадавшие госпитализированы
ДТП произошло поздним вечером 23 августа на трассе Улан-Удэ – Кяхта. В 6 км от Кяхты 58-летний водитель автомобиля «Тойота Карина» сбил двух братьев в возрасте 40 и 36 лет, которые шли вдоль дороги в попутном направлении.
В результате наезда оба мужчины получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Как отметили в ГИБДД Бурятии, на одежде пешеходов отсутствовали обязательные при движении вне населенных пунктов в темное время суток светоотражающие элементы.
Фото: ГИБДД Бурятии
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