В Бурятии четырёхмесячная девочка обварилась кипятком

Ребенка на вертолете эвакуировали из районной больницы в Улан-Удэ



Как сообщили в Территориальном центре медицины катастроф, 21 августа в Закаменске четырёхмесячная девочка в Закаменске получила ожог кипятком тяжёлой степени.

Ребенок поступил в центральную районную больницу. После стабилизации состояния малышки было принято решения о транспортировки ее в ДРКБ.



23 августа на вертолете Ми-8 девочку успешно эвакуировали из района в Улан-Удэ. Во время перелета ее сопровождала анестезиолого-реанимационная бригада центра медицины катастроф.



Фото: «Номер один» Ребенок поступил в центральную районную больницу. После стабилизации состояния малышки было принято решения о транспортировки ее в ДРКБ.23 августа на вертолете Ми-8 девочку успешно эвакуировали из района в Улан-Удэ. Во время перелета ее сопровождала анестезиолого-реанимационная бригада центра медицины катастроф.Фото: «Номер один»

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.