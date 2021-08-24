В Улан-Удэ будут судить разбойников, избивших и ограбивших ребенка

Все обвиняемые продолжают находиться в СИЗО



Следственный комитет Бурятии завершил расследование резонансного уголовного дела об избиении и ограблении 12-летнего мальчика в Улан-Удэ. Перед судом предстанут двое мужчин и две женщины в возрасте от 28 до 34 лет. Их обвиняют по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья).

Напомним, вечером 17 апреля обвиняемые распивали алкоголь, после чего в подъезде своего дома встретили 12-летнего мальчика, который гостил у дедушки в соседней квартире. Накануне между мальчиком и мужчинами произошла ссора из-за того, что школьник вступился за дедушку и потребовал от пьяных соседей не выпрашивать у пожилого пенсионера деньги на спиртное. Обвиняемые преградили ребенку путь, после чего один из мужчин ударил школьника пустой стеклянной бутылкой по затылку. Затем вся компания принялась избивать упавшего мальчика, а одна из женщин похитила у него из кармана тысячу рублей.



Ее соучастница, угрожая убийством, пыталась выхватить из руки ребенка телефон и снять кольцо с пальца, но не смогла, так как потерпевший с силой сжимал ладонь. Через некоторое время злоумышленники отвлеклись. Мальчик вскочил на ноги и убежал на улицу, где в одном из торговых павильонов позвонил в полицию. Компанию злоумышленников сразу же задержали, после чего по ходатайству следствия всех злоумышленников отправили в СИЗО, где они и находятся до настоящего времени.



Позже, уже в ходе расследования, следователям поступило заявление матери мальчика. Женщина пожаловалась на то, что сожитель одной из обвиняемых женщин, который не участвовал в разбойном нападении, при встрече



Как уже сообщал "Номер один", информация о резонансном преступлении дошла до председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который



Фото: «Номер один» Напомним, вечером 17 апреля обвиняемые распивали алкоголь, после чего в подъезде своего дома встретили 12-летнего мальчика, который гостил у дедушки в соседней квартире. Накануне между мальчиком и мужчинами произошла ссора из-за того, что школьник вступился за дедушку и потребовал от пьяных соседей не выпрашивать у пожилого пенсионера деньги на спиртное. Обвиняемые преградили ребенку путь, после чего один из мужчин ударил школьника пустой стеклянной бутылкой по затылку. Затем вся компания принялась избивать упавшего мальчика, а одна из женщин похитила у него из кармана тысячу рублей.Ее соучастница, угрожая убийством, пыталась выхватить из руки ребенка телефон и снять кольцо с пальца, но не смогла, так как потерпевший с силой сжимал ладонь. Через некоторое время злоумышленники отвлеклись. Мальчик вскочил на ноги и убежал на улицу, где в одном из торговых павильонов позвонил в полицию. Компанию злоумышленников сразу же задержали, после чего по ходатайству следствия всех злоумышленников отправили в СИЗО, где они и находятся до настоящего времени.Позже, уже в ходе расследования, следователям поступило заявление матери мальчика. Женщина пожаловалась на то, что сожитель одной из обвиняемых женщин, который не участвовал в разбойном нападении, при встрече стал угрожать ребенку расправой. После этого ребенка и его маму хотели взять под госзащиту, однако женщина затем передумала и отказалась от помощи правоохранителей.Как уже сообщал "Номер один", информация о резонансном преступлении дошла до председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который поручил наградить потерпевшего мальчика за проявленную смелость и защиту пожилого родственника. В преддверии Дня сотрудника органов следствия молодой человек был приглашен на собрание в следственное управление, где ему в торжественной обстановке вручили медаль Следственного комитета «Доблесть и отвага».Фото: «Номер один»

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