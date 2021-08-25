В Улан-Удэ пьяный горожанин отобрал у 10-летнего ребенка велосипед

Злоумышленника удалось быстро найти





Днем 23 августа в полицию Улан-Удэ обратилась 34-летняя горожанка. Женщина рассказала, что несколько минут назад у ее 10-летнего сына неизвестный мужчина открыто похитил велосипед стоимостью 8 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что школьник катался на велосипеде по улице. Проходивший мимо злоумышленник остановил ребенка, отобрал велосипед и уехал на нем. Мальчик не растерялся и сразу же позвал родителей. Находившиеся в тот момент неподалеку подростки описали приметы преступника.Подозреваемого вскоре задержали, им оказался 21-летний горожанин. Парень проживал на соседней улице, в момент совершения преступления он был пьян.«Похищенное злоумышленник спрятал за постройками у себя в ограде. Велосипед изъят и возвращен ребенку. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Гражданин уже привлекается к уголовной ответственности по нескольким фактам имущественных преступлений на территории Улан-Удэ», сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»